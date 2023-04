Taksojuht: riik on andnud äpitaksodele ebaõiglase eelise

Piirfeldt lisas, et ka autode tehnoülevaatusel võetakse aluseks majandustegevuse registrist saadud info.

Taksojuht Ainari sõnul on võimalik veel seegi, et sõidujagamisteenust pakkuvad juhid kerivad enne ülevaatust läbisõidumõõdikut tagasi, kuid otseseid tõendeid tal selle kohta pole. Oma sõnul on ta kuulnud juhtumitest, kui hodomeeter keritakse enne ülevaatust tagasi, et näidata tegelikku läbisõitu väiksemana.

Transpordiamet, kes teeb ka tehnoülevaatuspunktide üle järelevalvet, on neist kahtlustest kuulnud, kuid sellised pettusi tuvastanud pole, kinnitas Piirfeldt Postimehele.

«Keritakse igal pool.»

Taksojuht Ainari sõnul ei saa ülevaatuspunktid hodomeetri tagasikerimist fikseerida, sest neil puuduvad vastavad seadmed. Postimees palus väidet kommenteerida kahel tehnoülevaatust pakkuval teenustepakkujal, kuid kumbki ei soovinud teemat kommenteerida.

Kommentaari oli nõus andma endine tehnolülevaatuse töötaja Ants (nimi muudetud, toimetusele teada). Ants kinnitab, et ülevaatuspunktid ei saa kontrollida seda, kas auto läbisõidunäitu on muudetud või mitte. Ka tema on kuulnud jutte, et seda enne ülevaatust tehakse – kuid temalgi puuduvad selle kohta tõendid.

«Keritakse igal pool,» ütles Ants ning lisas, et seda tehakse nii Eestis kui välismaal. Näiteks on ta kuulnud, et Saksamaal on selline tegevus kasutatud autode müügi puhul tavapärane. Samas ei usu Ants, et hodomeetrit kerivad tagasi eelkõige taksojuhid, sest on palju tavalisi autojuhte, kes samuti sõidavad pikki vahemaid.