Kauaoodatud hetk! Tesla haaras Euroopa uute autode edetabelis liidrikoha

JATO Dynamicsi analüütik Felipe Munoz sõnas, et Model Y'i vastu on eurooplastel olnud suur huvi juba pikka aega, kuid varem oli probleeme mudeli kättesaadavusega. «Tootmise kasv koos tarneahela probleemide vähenemisega võimaldas Teslal lõpuks oma klientidele sõidukeid õiges tempos tarnida,» ütles ta.

Kuigi osaliselt on Model Y tingitud veebist tellitud autode üheaegselt Euroopasse jõudmisest, ennustab Munoz, et tõenäoliselt jääb Tesla linnamaastur ka 2023. aasta kokkuvõttes Euroopa viie kõige populaarsema auto hulka.

Samas on Model Y edu tulnud osaliselt Tesla odavama hinnaklassi sedaani Model 3 arvelt, mille registreerimised vähenesid esimeses kvartalis mullusega võrreldes 40 protsenti. Munozi arvates on see loogiline. «Arvestades linnamaasturite populaarsust, pole üllatav, et Model Y'i nõudlus sedaani arvelt kasvab,» kommenteeris ta.