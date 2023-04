STATISTIKAMÖLL ⟩ Nutitelefoniga maksmine kasvab mühinal, pangaautomaadi juurde jõutakse vaid kord kuus

Viipemakse on asendanud PIN-koodi toksimise

Ta tõi välja, et järjest rohkem on ka neid kaardivaldajaid, kes on aktiveerinud oma pangakaardi viipemakse võimaluse, mida võimaldavad sisuliselt kõik Eestis välja antud pangakaardid, nagu ka kõik terminalid, mis kaardimakseid vastu võtavad.