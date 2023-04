Enn Veskimägi lahkub mööbliärist: Standard saab uue omaniku

«Standard on tugeva kaubamärgi ja silmapaistva ajalooga ekspordile suunatud ettevõte, mis saab uue ärimudeli. Ehitame ettevõtet, mis panustab tootmise automatiseerimisse, koostöösse tippdisaineritega ning teenuste väljatöötamisse tagamaks suurepärast kliendikogemust,» selgitas Standard AS juhatuse liige Jonatan Karjus.

Uuenenud Standardi eesmärk on kinnitada kanda regiooni juhtiva sisustuse suurprojektide tarnija ning kontorimööbli täisteenuse pakkujana. Selles protsessis nähakse mitmeid koostöövõimalusi ka teiste kodumaiste ettevõtetega, et võidelda välja tugev positsioon välisturgudel.

«Mul on hea meel, et 78-aastase ajalooga Standard AS jätkab tegutsemist ja ettevõtte mööbliäri on leidnud Eesti kapitalil põhineva omaniku, kuigi huvilisi oli mitmelt poolt Euroopast. Uuel omanikul on kogemus eduka äri ehitamisel ja tugev tahe Eesti mööblitööstusesse panustada,» sõnas ettevõtte nõukogu liige Enn Veskimägi. «Tehingu tulemusena väljun mööbliärist ja suunan fookuse tulevikus kinnisvara arendamisele.»