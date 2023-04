Hispaania taotleb Euroopa Liidult põllumeestele põuaabi

Põllumajandusminister Luis Planas kirjutas Euroopa Komisjoni põllumajandusvolinikule Janusz Wojciechowskile, et Hispaania põllumeestele abi saada.

«Ootan Euroopa Komisjonilt kiiret reaktsiooni, kuigi tean, et otsuste tegemine võtab aega, kuid see on erakorralise olukorraga igati õigustatud,» rääkis Planas pressikonverentsil.