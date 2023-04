Eleringi juht pani ootamatult ameti maha. Kõige tähtsam küsimus: miks ta seda tegi?

Veskimäe viimane tööpäev Eleringis on 30. juuni. Päev hiljem asub Eleringi juhi kohale Kalle Kilk. Kui Taavi Veskimäge teavad kõik, siis Kalle Kilki peaaegu mitte keegi. Ometi on Kilk olnud vaikse, kuid mõttetäpse energeetikuna Veskimäe kõrval Eleringis juba aastaid. Nüüd saab temast juht.

Eleringi juhatuses tehti veel üks muudatus: sinna lisandus Erkki Sapp, kes seni oli energiaturgude osakonna juht. Milliseks juhiks kujuneb Kalle Kilk, selgub õige pea, aga tähtsam küsimus on, miks Veskimägi äkki ameti maha pani. Mis on see põhjus? Kas mõni luukere kapis?