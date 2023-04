Venemaa kaalub naftafirmade hiigeltoetuste kärpimist

Eelmisel aastal kulutas Venemaa riik rahandusministeeriumi andmetel 2,17 triljonit rubla (24,2 miljardit eurot), et kompenseerida rafineerimistehastele erinevust kodumaise kütuse baashinna ja selle teoreetilise väärtuse vahel, millega eksporditakse seda Euroopasse. 2023. aasta esimeses kvartalis said ettevõtted üle 253 miljardi rubla (2,85 miljardi euro), selgub andmetest.

Kui ettepanek rakenduks, sööks see Venemaa naftafirmade kasumit, sest valitsus on öelnud, et nende eesmärk on hoida kodumaise kütusehinna kasv inflatsiooni piires, nii et kulusid ei saaks kohe tarbijatele üle kanda.