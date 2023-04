Hiina juhtivtöötaja: Tesla järel jääb ellu vaid kümme autotootjat

Maailma autotööstus on jõudnud ajaloolisele ristteele, kirjutab Financial Times. Hiina on möödumas Jaapanist kui maailma suurimast autode eksportijast, olles eelmisel aastal juba möödunud Saksamaast. Samal ajal lükkavad aeglasem majanduskasv ja intensiivne hinnasõda odavate autode tootjad Hiinas kuristiku äärele üha lähemale.

Rohkem kui kümme ei jää ellu

«Selleks ei saa piirduda Hiinaga, vaid tuleb saada globaalseks tegijaks. Sellise stsenaariumi puhul arvame, et peaaegu pool müügimahust peab tulema väljaspool Hiinat asuvatelt turgudelt,» ütles Gu Financial Timesile antud intervjuus.

«5-10 aasta pärast saab see olema palju kontsentreeritum turg. Ma arvan, et mängijate arv väheneb vähem kui kümnele kogu maailmas,» lisas ta.

Oodatakse õiget aega Ameerikas turule tulekuks

Nagu kõik teised Hiina elektriautode tootjad, sõltub ka Xpeng USA kiipidest, mida toodavad sellised ettevõtted nagu Nvidia ja Qualcomm. Financial Timesi andmetel on see tekitanud muret, et hiinlased võivad sattuda ohtu, kui USA karmistab veelgi pooljuhtide ekspordikontrolli.