Eesti Gaas tellis Inkoosse lisalaeva

«Põhjuseid on kaks – Eesti Gaasi kontsern on oma turuosa siinses piirkonnas keerulistel aegadel kasvatanud ja laiemalt on gaasi kasutus tõusule pööranud – algselt plaanitud kümnest laevast sügiseni jääb väheseks, pole võimatu, et ka peale antud lisalaeva tuleb suvel üks täiendav tarne veel teha,» selgitas Eesti Gaasi juhatuse esimees Margus Kaasik pressiteates.