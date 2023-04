EL seisab vastu USA plaanile keelustada täielikult G7 riikide kaubavedu Venemaale

Euroopa Liit, mis on G7 liige koos USA, Ühendkuningriigi, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Jaapani ja Kanadaga, nõuab, et kõik ühenduse 27 liikmesriiki lepivad kokku edasises sanktsioonipoliitikas. EL-i ametnikud lisasid uut ideed kommenteerides, et seniste sanktsioonide asendamine täieliku ekspordikeelu ja eranditega võib juba olemasolevaid meetmeid nõrgendada. Samas eeldatakse, et suurem võimalus on kehtestada rohkem meetmeid, et piirata olemasolevatest sanktsioonidest kõrvalehoidmist ja seda eriti nende vastu, kes «tahtlikult toetavad Venemaa sõja rahastamist», sealhulgas finantstehingute vahendajaid. Lisaks kavatsetakse võtta kasutusele Venemaa teemantide jälgitavusmehhanism, et vähendada Kremli tulusid nende ekspordist.