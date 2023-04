Annely Akkermann: Eesti riigivõlg on kiiresti kasvamas

Rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann ütles, et eelarvenõukogu peab puudujäägi vähendamist põhjendatuks. «Eesti riigivõlg on rahandusministeeriumi viimase prognoosi järgi kiiresti kasvamas ning seetõttu soovitab eelarvenõukogu valitsusel seada tulevaks aastaks eesmärgiks, et puudujääk ei ületaks kolme protsenti sisemajanduse koguproduktist (SKP), milleks tulebki kohe astuda jõulised sammud eelarvepositsiooni parandamiseks,» märkis Akkermann pressiteate vahendusel.