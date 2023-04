Transpordiettevõtted hoiatavad: eestlasi ähvardab uus suur hinnatõus

Veebruaris tuli Euroopa Komisjon välja ambitsioonikate eesmärkidega raskeveokite ja busside süsinikdioksiidi (CO2) heite piiramisel. Uute raskesõidukite emissioon peab ettepaneku kohaselt olema 2040. aastal 90 protsenti madalam, lisaks peaksid juba seitsme aasta pärast müügil olema ainult vesiniku- või elektrimootoriga linnaliinibussid. Vedajate esindusorganisatsioonid esitasid riigile ka omapoolsed ettepanekud seisukoha kujundamiseks, teatas kütusesektorit esindav õliühing.

Raamatu sõnul on Euroopa Komisjoni ettepanku kohaselt raskesõidukitele kehtestatavad normid vaat et karmimadki kui sõiduautode puhul. «Kui sõiduautode puhul on elektriliste sõidukite tootmismahud näidanud kasvu, siis elektrilised ja vesinikku tarbivad veokid on täna selgelt veel nišitoode. Välja pakutud eesmärkide saavutamiseks peab tehnoloogia areng olema ebareaalselt kiire,» leiab ta.

Kütusesektori esindaja hinnangul pole Euroopa Komisjon ka adekvaatselt hinnanud ohtu energiajulgeolekule. «Selle asemel, et võimaldada Eestis ja teistes EL-i riikides toodetud süsinikuneutraalsete sünteetiliste ja bioloogiliste vedel- ja gaaskütuste kasutamist, seome oma veonduse suure keskkonnamõjuga akutehnoloogiaga, mis täna tuleb valdavas osas Hiinast. Loodame, et Eesti seisab selle eest, et võimaldada ka meie biomajanduse arengut – kogu raha kandikul meie majandusest välja viimine ei ole lihtsalt mõistlik,» ütles Raamat.

Veondussektori organisatsioonide ühispöördumise koostamist koordineerinud autoettevõtete liidu tegevjuht Kersten Kattai leiab, et nii rohe-eesmärkide saavutamise plaanides laiemalt kui ka konkreetses Euroopa Komisjoni ettepanekus on palju ebaselgust. «Veondussektori hinnangul ei ole ettepaneku koostamisel analüüsitud piisavalt sotsiaalmajanduslikke mõjusid. Arusaamatu on, kuidas, kes ja millal teeb vajalikke investeeringuid rasketranspordi jaoks sobiliku taristu arendamiseks, mis on selle rajamise hinnaks ja kuidas mõjutab see veoteenuse hinda,» märkis Kattai ning lisas, et Eesti peab arvestama ka oma geograafilise paiknemisega.

Hinnad võivad tõusta

«Kuna oleme Euroopa kaubaveokoridoride kõige kaugem ots, siis igasugune veoteenuse kallimaks muutmine mõjub meie regioonile valusamalt kui Euroopa keskel asuvates riikides. Meie tarbijad peavad olema valmis selleks, et ambitsioonikate plaanide realiseerumisel hakkame rohkem imporditud kaupade eest maksma. Samuti väheneb meie eksportivate tööstusharude konkurentsivõime,» usub Kattai.