Uus Eestis leviv petuskeem võib ohvile endale karistuse kaasa tuua

Ettekäändeks on näiteks teene osutamine, kus ohvrilt palutakse abi raha edastamisel. Väidetavalt ei ole sellel inimesel Eestis kontot ning keegi kannab ohvri kontole raha, et see sularahas välja võtta ning omakorda edasi anda tuttava tuttavale. Niimoodi kasutatakse ohvri kontot võimalikus pettuste või rahapesu ahelas, et ebaseaduslikku päritolu raha varjata.