SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor ütles hiljuti, et hinnakasv ei taha raugeda ettevõtjate ahnuse tõttu. Arvestades, et kõige enam on aastaga kasvanud toidu ja mittealkohoolsete jookide hinnad, tekib mõistagi küsimus: miks te nii ahned olete?