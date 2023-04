Katse: mis juhtub, kui ise oma töötajaid küberrünnakutega pommitada?

Töötajad on ettevõttes küberturvalisuse vaates alati eesliinil ning nende tegevusest sõltub, kui hästi on kaitstud nii ettevõte ise kui ka selle kliendid.

Aja jooksul valvsus paratamatult langeb. Vahetult pärast ohtude tutvustamist suudavad tähelepanelikuna püsida kõik, kuid mida päev edasi, seda kaugemana ohud tunduvad. Just see näiline turvatunne on aga see, mille toel suudavad tänaseni õngitsuskirjad ja teised üsnagi lihtlabased rünnakud suurt kahju valmistada. See aga ei tähenda, et tegu oleks probleemiga, mida lahendada ei saa.

Turvakoolitused, töötoad ja pidevalt kõige olulisemate ohtude meelde tuletamine on valvsuse ülal hoidmiseks kriitilise tähtsusega, kuid neist üksi piisata ei pruugi. Pidev harimine on justkui koolis käimine, kuid ilma eksamiteta on raske mõista, kas seniräägitust ka midagi päriselt kohale jõudnud on. Selleks, et senise töö edu hinnata ja murekohad üles leida, tasub oma inimesed proovile panna – neid ise kontrollitud keskkonnas küberrünnates.

Sina oled pahalane

Elisas oleme oma töötajaid simuleeritud rünnakutega testinud juba mõnda aega ning tulemused on selgelt nähtavad. Tänaseks oleme jõudnud punkti, kus 70 protsenti töötajatest teavitavad õigete kanalite kaudu postkasti jõudnud petukirjast, kuid sellesse punkti jõudmine on olnud omaette väljakutseid täis tee. Heaks näiteks kohatud raskustest on meie esimene katse simuleeritud rünnakud päriselt käiku panna.