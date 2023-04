Swedbank: maailmamajanduse kasv on lähiajal nõrk, Eestis jätkub langus

Tänu koroonapiirangute kaotamisele prognoosime Hiina majandusele sel aastal kasvu kiirenemist 5,5 protsendini. Peamiseks kasvuveduriks saab tarbimine, mida on pea kolm aastat piirangutega vaos hoitud. Hiina majanduse avanemisest võidab ka turism üle maailma. Ühtlasi on näha taastumise märke Hiina kinnisvarasektoris. Prognoosile lisab aga ebakindlust geopoliitika ning USA ja veel osade riikide ekspordikontrollid Hiinale.

Eesti majandus jääb teist aastat järjest langusesse

Eelmise aasta lõpus süvenenud majanduslangus Eestis kandub üle selle aasta esimesse poolde. Vähenenud ostujõud piirab eratarbimist ja nõrgenenud välisnõudlus lubab ettevõtetel vähem eksportida. Lisaks on tootja- ja ekspordihindade kiire kasv halvendanud Eesti ekspordi konkurentsivõimet. Eesti majanduse üldine kindlustunne on küll allpool pikaajalist keskmist, kuid selle langus on stabiliseerunud. Majapidamiste kindlustunne on põhja läbinud ja on tasapisi paranemas. Selle taga on majapidamiste vähenenud inflatsiooniootused ja kosuma hakanud ettevaade oma finantsolukorra suhtes.