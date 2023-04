Meremehed: Tallinkil pole äriplaani, kuidas laevandusega edasi minna

Jüri Lember sõnas, et Tallinki koondamisteade tuli ühes mõttes üllatusena. «Üllatas koondatavate arv. Samas sei üllatanud, et see teade tuleb: kui laev-laeva järel ära antakse, kas siis välja prahitakse või meresõidu asemel muul moel tööle pannakse, siis on iseenesest mõistetav, et personali jääb üle,» nentis EMSA juht.