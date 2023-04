ENERGIATURU ÜLEVAADE ⟩ Saabuva suve ilm määrab talve elektrihinna

Teisalt aga hoiatab Saksamaal tegutsev lobiettevõte Ines, et riigi gaasivarud võivad äärmisel külma talve korral jaanuariks täielikult lõppeda. Inese prognoosi järgi võib Saksamaa 1. novembriks saavutada varude täituvuse tasemel 95 protsenti, kuid külma ilma puhul oleks varude hoidmine veebruariks 40 protsendi juures keeruline ja tavapärase talve korral lõppeksid need märtsi lõpuks sootuks.

Praegu on Saksamaa gaasihoidlate täituvus umbes 64 protsenti. Ines toonitab, et tulevat talve silmas pidades on hoidlate täitmine kriitiliselt tähtis, ent külmade saabudes, on tarvis tarbimist oluliselt vähendada, sest Venemaa torutarnete kokkukuivamise järel ei ole suudetud varustuskindlust taastada. Konsultatsiooniettevõtte Ganexo arvutuste järgi mahutavad Saksamaa hoidlad 250 TWh maagaasi, kuid hoolimata tarbimise vähendamisest ligi veerandi võrra, kulutati seda möödunud talvel siiski 530 TWh, mis jätab riigi suurde sõltuvusse impordist. Samas peaks Saksamaal järgmise aasta lõpuks valmima koguni kuus uut LNG terminali, mis gaasiimporti oluliselt lihtsustavad.