Eesti suurim tuulepark valmib jõudsalt

Enefit Greeni vanemprojektijuht Janek Lillemägi sõnul algasid esimesed tegevused tuulepargi rajamiseks kohe aasta alguses. «Praeguseks on raadamis- ja maaparandustööd täies hoos. Tegutseme nii kiiresti kui võimalik, et jõuda sel suvel vundamentide rajamiseni ja saaks järgmisel aastal tuulikute püstitamisega alustada. Plaanide järgi hakkab park elektrit tootma juba 2024. aasta lõpuks,» rääkis ta.

Sopi-Tootsi tuuleparki püstitatakse 38 tuulikut ja pargi võimsus on kokku 255 megavatti. Tuulikute toodang on ligi 680 gigavatt-tundi aastas, mis katab ligi 40 protsenti Eesti kodutarbijate elektrivajadusest ja 8,5 protsenti kogu elektritarbimisest.

Enefit Green investeerib pargi rajamisse 305 miljonit eurot. Investeeringuks vajaliku tulukindluse tagamiseks on ettevõte sõlminud pikad elektri ostumüügilepingud ja osales 110 gigavatt-tunni ulatuses edukalt riiklikul vähempakkumisel.

Enefit Green on üks juhtivatest taastuvenergia tootjatest Läänemere piirkonnas. Ettevõtte aktsiad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil ja ettevõttel on ligi 60 000 investorit. Enefit Greenile kuuluvad tuulepargid Eestis ja Leedus, koostootmisjaamad Eestis ja Lätis, päikesepargid Eestis ja Poolas, pelletitehas Lätis ning hüdroelektrijaam Eestis. Ettevõte ehitab praegu kuut tuuleparki ja nelja päikeseparki Leedus, Eestis, Poolas ja Soomes koguvõimsusega 596 megavatti.