Briti suurpank: bitcoin võib järgmisel aastal ületada 100 000 dollari piiri

«Kuigi ebakindluse allikad jäävad, usume, et tee 100 000 dollari tasemeni on muutumas selgemaks,» kirjutas Kendrick.

Bitcoini hind on tänavu rallinud, tõustes aprillis esimest korda kümne kuu jooksul üle 30 000 dollari. See kasum kujutab endast osalist taastumist pärast seda, kui 2022. aastal kustutati krüptosektorist triljoneid dollareid, kuna keskpangad tõstsid intressimäärasid ja mitmed krüptofirmad varisesid kokku.

Prognoosid taevani ulatuvate väärtuste kohta on bitcoini varasemate rallide ajal olnud tavalised. Citi analüütik ütles 2020. aasta novembris, et bitcoin võib 2022. aasta lõpuks tõusta kuni 318 000 dollarini. Eelmisel aastal sulgus see ligikaudu 65% madalamal, 16 500 dollaril.