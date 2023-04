Venelased tulid välja ChatGPT rivaaliga

Riigiettevõte teatas oma veebilehel avaldatud avalduses, et nad toovad turule oma vestlusroboti versiooni, mis hakkab kandma nime GigaChat. Venekeelne rakendus on praegu saadaval vaid kutsete alusel testrežiimis.

Sberi tegevjuht German Gref, kes on viimastel aastatel juhtinud ettevõtte digitaalset ümberkujundamist, ütles, et selle käivitamine on Vene tehnoloogia jaoks läbimurre.