Suurbritannias lasevad tööotsijad tehisintellektil motivatsioonikirju kirjutada

«Üldiselt võimaldab tehnoloogia inimestel, kellel ei pruugi olla parimad kirjutamisoskused, need kiirelt omandada,» lisas Miller.

Personalispetsialist ei pane AI kasutamist pahaks

Ühendkuningriigis Lutonis asuva värbamis- ja töönõustamisfirma Randstad turundusdirektor Adam Nicoll ütles, et värbamisega tegevad töötajad ei pruugi esmapilgul teha vahet kandidaadi kirjutatud ja tehisintellekti loodud kaaskirja vahel.

Nicoll ei pane seda tööle kandideerijatele pahaks, kuid nad AI abi kasutavad. «See aitab neil, kes ei oska kõige paremini kirjutada ja toimetada, koostada karjääri tipphetkedest kena kokkuvõtte. See on digiteeritud versioon sellest, et palutakse sõbral oma CV üle vaadata,» ütles ta.