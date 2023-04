Linn alustab Tallinna lauluväljaku teede taastusremonti

Tööde käigus remonditakse lauluväljaku territooriumil asuvate teede asfaltkatteid ligikaudu 16 000 ruutmeetri suurusel alal ning korrastatakse kaevupäiseid. «Teatavasti toimub eeloleval suvel noorte laulu- ja tantsupidu. Seetõttu korrastame peo eel lauluväljaku teid, et esinejatel ja publikul oleks suursündmuse ajal mugav ja ohutu liikuda,» märkis Tallinna abilinnapea Vladimir Svet pressiteates.

Töid teeb Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti tellimusel AS Tref Nord ning need lähevad maksma 285 000 eurot. Ehitustööde lepinguline tähtaeg on tänavu mais.