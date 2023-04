Konkurentsiamet ähvardab universaalteenuselt teenivat Enefit Powerit järelvalvemenetlusega

Turuosalised leppisid omavahel kokku, et parem ja tehniliselt lihtsam lahendus on hinnaerinevuste kompenseerimine. Lihtsustades tähendab see, et elektrimüüjad hangivad universaalteenusel olevatele klientidele elektri täpselt samamoodi nagu börsipaketil olijatele – börsilt. Lihtsalt kuu lõppedes lüüakse kokku, kes kellele võlgu on ja ülekandeid tegema peab hakkama: kas Enefit müüjatele või müüjad Enefitile.