Ettevõtja: automaksu kehtestamisel peaks riik ka oma autopargi üle vaatama

Tunnistan, et selline maksusüsteem mõjutab valusamalt maapiirkonnas elavaid inimesi, kuna äärealadel sõidab ringi oluliselt rohkem vanu autosid. Ka uusi autosid soetades eelistatakse neis piirkondades sisepõlemismootoriga autosid, kuna elektriautode kasutamine on kaugemates piirkondades puudulikust laadimistaristust tingituna oluliselt keerulisem. Siiski leian, et selle olukorra peaks lahendama näiteks toetustega mitte erisustega automaksu rakendumisel. Vastasel juhul jääks tahaplaanile eesmärk automaksuga Eesti autopargi rohelisemaks muuta. Võimalus oleks ka 1999. aasta ja sellest vanemad autod (mis ilmselt ongi kasutuses eelkõige maaregioonides) maksustada ühtselt, kuna nende sõidukite kohta ei ole registris andmeid eraldatava CO2 heitme osas.

Riik võiks välja selgitada, millistel ametikohtadel peab ilmtingimata olema tagatud sõiduk ning millistel juhtudel saaks auto omamise asendada vajaduspõhise renditeenusega või auto jagamise teenusega.

On veel üks oluline nüanss, millele automaksu rakendades tuleks kindlasti tähelepanu pöörata – võõramaiste numbritega autod. Hetkel on olukord, kus Eesti kodanikud ja ettevõtted sõidavad pikalt välismaiste numbritega. Kuna automaksu saab aga rakendada vaid kohalikku registrisse kantud sõidukitele, ei võimalda see selliste autoomanike käest maksu koguda. Sellise olukorra lahendamiseks võiks kaaluda välismaiste numbrite puhul päevamaksu kehtestamist, kui riigis viibitakse näiteks üle 14 päeva. Sarnased piirangud on kehtestatud ka mitmes naaberriigis, kus auto omamine on maksustatud.

Riik vajab uut lähenemist