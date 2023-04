Kannapööre: ajakirjanikust IT-sektori tootejuhiks

Esialgu alustas Lõugas ühes küberturvalisuse ettevõttes vanemanalüütikuna ja seejärel hakkas samas ettevõttes tootejuhiks. Natuke üle aasta vanemanalüütikuna töötamine andis talle võimaluse äri kohta õppida. «Kui teed karjääripöörde IT-valdkonda, siis ei pea kartma nii-öelda pehmest rollist alustamist, see on kaval viis valdkonda sisse imbumiseks. Nii saab mõista, kuidas tehnoloogiaettevõte töötab, mil viisil käib arendus, müük ja väärtuse loomine. See on justkui uue keele õppimine – vahet pole, mida tehakse, ent inimestega samas ruumis olemine õpetab ka äri tundma,» lisas ta.

Võrreldes oma varasema tööga on põhiliseks erinevuseks tähelepanutsükkel, selgitas Lõugas. Kui meedias keskendub ajakirjanik ühele teemale päevaks või nädalaks, siis tarkvarafirmades on planeerimisperiood oliluliselt pikem. Samas on ka tänapäeva tarkvaraettevõtted oluliselt paindlikumaks ja kiiremaks muutunud. «Enam ei saa aasta aega ette mõelda, vaid ettevõtted peavad sagedasti ümber orienteeruma. Tehnoloogiasektoris töötamine on pidev tõestamine, et oleme paremad kui meie konkurendid. Kui me ei tee oma tööd hästi, siis minnakse konkurendi juurde. Näiteks oma praeguse tööandja – Dynatrace’i – juures lansseerime tootest uue versiooni kaks korda kuus, et teha seda järjepidevalt paremaks,» avaldas Lõugas.