EHRL: valitsuse plaan tõsta ilma mõjuanalüüsita järsult käibemaksu on vastutustundetu

Käpp lisas, et ekspordile on reeglina kehtestatud 0-protsendiline käibemaks. «Majutussektoris on 70-80 protsenti käibest eksport selles mõttes, et me toome ekspordi tarbija riiki, kus ta lisaks majutusele ka teisi teenuseid tarbida saab. Seetõttu on pigem ebakohane nimetada kehtivat käibemaksumäära soodustuseks. See on erisus, kus riik ekspordi pealt ka käibemaksu teenib,» ütles Käpp.