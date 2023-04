Lõuna-Euroopas valitsev põud ähvardab oliiviõli hinna taevasse paisata

Oliiviõli hinnad on alates mullu juunist tõusnud peaaegu 60 protsenti, küündides praegu umbes 5,4 euroni kilogrammi kohta. Suur mõju kiirelt kasvavas hinnas on Euroopat mullu tabanud tõsisel põual, mis hävitas väga suure osa kontinendi mullusest saagist.

Eriti ränga löögi sai maailma suurim oliiviõli tootjariik Hispaania, kes valmistab umbes poole maailmas toodetavast oliiviõlist. Hispaania põllumeeste varud on viimase 12 kuu jooksul vähenenud ligikaudu poole võrra, umbes 780 000 tonnini, kirjutab Financial Times.

Kuna Hispaanias valitseb ka praegu põud, on oliiviõli tootjatel kustumas ka lootus, et tänavu õnnestub kunagine tootmismaht taastada. Hispaania meteoroloogiaagentuuri andmetel oli märts Hispaanias nii kuumuselt kui ka sademete nappuse poolest teisel kohal sel sajandil.

«Oliiviõli koristatakse Vahemere piirkonnas oktoobrist veebruarini, mis tähendab, et kui vihma lähiajal sadama ei hakka, tuleb jälle kehv saak,» kommenteeris taimeõlide analüütik Kyle Holland Financial Timesile.

Samas on ka neid, kes on kehvade ilmastikuolude üle vähem nördinud. «Hinnatõus, eriti Hispaanias, on hea uudis, sest see võib lõpuks peatada võidujooksu, mis on kahjustanud kõiki Euroopa tootjaid ja surunud hindu alla,» ütles Itaalia oliivitootjate liidu president David Granieri.