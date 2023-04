ANALÜÜS ⟩ Miks kukub rubla väärtus taas kivina?

Teised DWga vestelnud majandusanalüütikud leidsid aga, et rubla nõrkusel ei ole nii otsest seost lääne sanktsioonidega. Pigem tõdeti, et rubla odavnemine on märk pikaajalisest kahjust, mida kulukas sõda Venemaa majandusele põhjustab. «Sanktsioonid toimivad, kuid nende mõju on ajas vähenenud, kuna kaubandusmustrid muutuvad ning möödapääsu võimalusi arendatakse edasi,» ütles USA kaubanduskojaga seotud mõttekoja CEPE analüütik Eric Hontz.

Rothacher aga hindas, et kaubandusmustrite muutumises pole Venemaa jaoks midagi head. «Hiina kasutab Venemaad ära toormete kolooniana, keda saab sundida tegema allahindlusi,» sõnas ta, lisades, et sundseisu tõttu peab Venemaa oma maavarasid müüma soovitust odavamalt.

Millist rolli mängib jüaan?

Jaanuaris alustas Vene Keskpank kiirelt kasvanud Hiina jüaani reservide müüki, et täita nafta- ja gaasitulude vähenemisest ning sõjakuludest tingitud eelarvepuudujääki. Kuigi rubla kursile on välisvaluuta müümisel toetav mõju, ei ole see peatanud Vene valuuta nõrgenemist.

Ribakova sõnul täidab Hiina ja jüaan Vene majanduses aga üha suuremat rolli. «Venemaal on toimunud oluline liikumine jüaani kasutamise suunas, mis praegu moodustab üle 30 protsendi kohaliku valuutaturu tehingutest (enne Ukraina sõja puhkemist oli jüaani osakaal alla 1% - toim). Kuid jüaan ei ole konverteeritav valuuta ning selle instrumendid ei ole nii likviidsed kui dollar või euro. Seega on üleminek jüaanile endiselt aeglane,» ütles ta.