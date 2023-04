Euriboriga maadlevad koduomanikud said Kreeka keskpanga juhilt lootusrikka sõnumi

Kuigi analüütikud usuvad, et Euroopa Keskpank tõstab oma 4. mail istungi baasintresse veelgi, ollakse seekordsetes ennustustes oluliselt ettevaatlikumad kui varasematel kordadel. Usutakse, et väga palju sõltub kaks päeva enne kohtumist laekuvatest hinnakasvu ja kommertspankade laenuportfelli andmetest.

Seda kinnitas ka Stournaras. «Meie kõik otsused põhinevad andmetel just seetõttu, et oleme jõudnud lae lähedale, maksimaalsete intresside lähedale,» ütles EfKP nõukogu liige teleintervjuus.

Kreeka keskpanga juhi sõnul ei tähenda see, et intressid rohkem ei tõuseks. «Lähedale - ma ei öelnud, et oleme selleni veel jõudnud, kuid me läheneme selle poole,» täpsustas ta, andes mõista, et tema isiklikult järgmisi tõsteid ei toeta.