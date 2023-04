Leedu eraldas end ajutiselt Venemaa elektrisüsteemist

Leedulased alustasid katsega 22. aprillil kell 11 ning Litgridi esindaja Matas Noreika kinnitas BNS-ile, et kõik läks plaanipäraselt. «Võin kinnitada, et Leedu on töötanud isoleeritud režiimil üle tunni. Kõik läheb plaanipäraselt ja tõrgeteta,» teatas Noreika keskpäeval.