Bill Gates: tehisintellekt võtab peagi õpetajatelt töö üle

Gates ütles, et AI-tehnoloogia peab veel parandama nii inimkeele lugemist kui ka selle taasloomist. Lisaks peaks AI tema sõnul õppima motiveerimist, enne kui sellest võiks saada elujõuline juhendaja. «18 kuu pärast on tehisintellekt suuteline töötama õpetaja abina ja andma tagasisidet kirjatükkide kohta,» ennustas Gates.

Kuigi AI-tehnoloogia arendamisel kasutatakse matemaatilisi arvutisi ja algebrad, valmistab matemaatika tänastele vestlusrobotitele üllatuslikult rohkem probleeme kui lugemine ja kirjutamine.

Ekspertide sõnul on see niimoodi põhjusel, et vestlusrobotite tehisintellekt on treenitud suurtest andmekogudest infot otsima, mitte ise ülesandeid lahendama. Ehk kui lahendamist vajav matemaatiline ülesanne on andmekogudes olemas, võib AI vastuse andmisega hakkama saada, kuid kui ülesanne on unikaalne, jääb ta hätta.

Ka Gates ütles, et küsib Microsofti tehisintellekti arendajatelt regulaarselt, miks vestlusrobotid ei suuda kohati toime tulla isegi küllaltki lihtsate arvutustega. Gatesi teatel vastavad arendajad talle, et matemaatiliste ülesannete lahendamiseks on vaja edasiarendusi.

Microsofti kaasasutaja kinnitusel võtab vestlusrobotite tehisintellekti selles suunas treenimine aega, kuid ta on kindel, et järgmise kahe aastaga saab ka see mure lahendatud.

Gatesi sõnul aitaks AI haridusvaldkonda toomine parandada oluliselt hariduse kättesaadavust. Microsofti kaasasutaja nägemuses saaksid tehisintellekti kasutada õpilased, kes täna ei saa endale näiteks eraõpetajat majanduslikel põhjustel lubada.