Pole paha! Tehnoloogiahiiu juht teenis mullu palgatööga üle 200 miljoni dollari

Google emaettevõte teatas reedel tehtud avalduses, et Pichai aktsiapreemia suuruseks kujunes 218 miljonit dollarit. Lisaks palgale ja aktsiapreemiale maksti tegevjuhil ka ligi 6 miljoni dollari ulatuses erinevaid kuluhüvitisi.

Sel korral on Pichai hiigelpreemia pälvinud aga palju vastukaja, kuna Google'i aktsia langes mullu 39 protsenti ning ettevõte on teatanud 12 000 töökoha koondamisest.

Kriitikud on ka välja toodud, et Pichaile maksti 808 korda rohkem töötasu ja aktsiapreemiat kui keskmisele Google'i töötajale. Alphabet rõhutas aga, et Pichai ei teeni sellist summat igal aastal. 2020. ja 2021. aastatel erines Pichai töötasu keskmisest Google'i töötajast 27- ja 21-kordselt, teatas tehnoloogiahiid.