Swedbank avaldas Eesti elanike rahalise mureallika

«Hea finantstervise oluline komponent on säästude olemasolu. Ilma puhvrita, palgapäevast palgapäevani elamine on äärmiselt stressirikas, mida näitab ka uuringu küsimus, mis tunnet tekitab oma rahaasjadele mõtlemine – lausa 35 protsenti Eesti elanike vastuseks oli «muret». Näiteks Rootsis vastasid pooled elanikest samale küsimusele, et tunnevad «enesekindlust»,» ütles Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse juht Kati Voomets.

Voometsa sõnul võimaldaks muret leevendada raha meelerahufondi kogumine, mis aitab katta ootamatud väljaminekud, näiteks kodumasinate või auto remondiga seotud kulud. Uuringust selgus, et ootamatute kuludega suudaks toime tulla 29 protsenti ning hätta jääks lausa 37 protsenti elanikest.

«Soovitan omada säästupuhvrit, mis kataks ära leibkonna vajadused vähemalt kolmeks kuuks. Selline tagavara tekitab kindlust ettenägematuteks olukordadeks, näiteks töö kaotuseks,» ütles Voomets.

Swedbanki teatel on suuremad kogujad üle 60-aastased elanikud ja ettevõtjad, kellest vastavalt 35 protsendil ja 42 protsendil on kolme kuu tagavara olemas. «Muret tekitab, et ligi veerandil Eesti elanikest puudub säästupuhver täielikult,» lisas Voomets.

Pikaajaliste säästude osas on inimesed veelgi ebakindlamad: 42 protsenti Eesti elanikest pole kindlad, et pärast pensionile jäämist piisab neil leibkonna säästudest, et jätkata soovitud elustandardiga. «Antud näitaja on kõrgem naiste ja pensionieelsete vanuserühmas ning ootuspäraselt madalam noorte seas,» ütles Voomets ja lisas, et säästmise eelduseks on kulude-tulude kontrolli alla saamisest.

Parem planeerimine aitab