Põllumajanduskoda Ukraina viljast: Poolas kiireid lahendusi kõigile ei jagu

«Teiseks on küsimus selles, et odava hinnaga müüdav Ukrainast pärit teravili vähendab piirkonnariikide konkurentsivõimet ja lööb valusalt põllumajandusettevõtteid, kes sellise olukorra lahendamiseks ja just tähelepanu olukorrale juhtimiseks, on kasutanud nii äärmuslikke võtteid,» avas Noot tagamaid. «Kuid hiljutiste uudiste valguses on heameel tõdeda, et eile saavutati Ukraina ja Poola valitsuste vahel kokkulepe ja edaspidi liigub Ukraina teravili ainult transiidina Poolast läbi. Aga tervikliku küsimuse lahenduse saab siin tuua ikkagi Euroopa Komisjon, kelle tegevus eelneva olukorra on loonud. Ei ole mõistlik oodata, et piirkonnariigid suudavad neid probleeme üksi lahendada,» lisas Noot.