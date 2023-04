Erametsaliit: valitsuse poliitika pärsib puidusektori arengut

Ta toonitas, et Eesti puidusektor konkureerib samal turul teiste riikide vastavate ettevõtetega. «Energiakriisi tingimustes on paljud meie lähiriigid toetanud omamaist tööstust. Nii on eksportööre toetanud näiteks isegi Rootsi, mis eraldas 2022. aasta lõpus 214 miljonit eurot just energiaintensiivse tööstuse toetuseks. Ebavõrdsetes konkurentsitingimustes hakkama saamine ei saa olla kauakestev,» nentis Eelmaa.

Lisaks kõrgetest energiahindadest tulenevale hinnasurvele pärsib tema sõnul sektori konkurentsivõimet looduskaitseliste piirangute mõju. «Looduskaitselisi piiranguid on Eesti metsadele lisandunud järjepidevalt. Kokku on meie metsadest teatud tüüpi kaitse all 30,3 protsenti ja range kaitse all 17,5 protsenti metsadest. 1997. aastal vastu võetud metsapoliitika kohaselt pidi rangete piirangutega metsade pindala kasvama kolmelt protsendilt 4 protsendini Eesti metsade kogupindalast. 25 aastaga oleme aga rangelt kaitstavate metsade osas jõudnud 3 protsendilt 17,5 protsendini,» tõdes Eelmaa ja lisas, et metsaomanikele makstavad hüvitised ei kata kaugeltki piirangute kehtestamise tõttu saamata jäänud tulu, mistõttu tekitab kaitsepiirangute kasv järjepidevalt pingeid metsaomanike ja riigi keskkonnapoliitika vahel.