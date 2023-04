Kuidas jõuda riigi nõutavasse energiaklassi? Eramajade jaoks on üks kiire nipp

Kuna majade energiatõhususe detailide üle peab otsustama iga liikmesriik eraldi, on hetkel ebaselge, kuidas nõudeid rakendama hakatakse. Kas seatakse elamute energiaklass D hoonefondi riiklikuks eesmärgiks või hakatakse seda nõudma igalt majalt? Põhimõtteliselt on energiamärgise süsteem iga klassi limiitidega, kui palju energiat ruutmeetri peale kuluda tohib, juba olemas. Aga teadaolevalt on Euroopa Liidu ametnikel plaan, energiamärgised kõikide riikide jaoks ühtlustada, nii et praegu kehtivad normid ei pruugi tulevikus enam kehtida. Lõplik hoonete energiatõhususe direktiivi arutelu peaks praeguste plaanide järgi toimuma poole aasta pärast ning siis peaks nii mõndagi selgeks saama.