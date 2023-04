Tuumarahvas ⟩ Vaid üks protsent soomlastest on tuumaenergiale täielikult vastu

Pärast Olkiluoto tuumajaama kolmanda reaktori käivitumist toodetakse umbes 30 protsenti Soomes tarbitavast elektrist tuumajaamades. Kuna elektrihind tänu sellele langeb, on ka tuumaenergial järjest enam toetajaid.

Soome energiatööstusliidu hinnangul on tuumaenergia toetus Soomes praegu suurem kui kunagi varem. Kodanike arvamusi selles küsimuses on põhjanaabrid uurinud juba alates 1983. aastast.

Liidu tellitud värskest uuringust selgus, et ligi 70 protsenti soomlastest suhtub tuumaenergiasse positiivselt, vahendas Taloussanomat.

Aasta pärast seda, kui 2011. aasta märtsis juhtus Jaapanis Fukushima tuumaelektrijaama õnnetus, suhtus tuumaenergiasse üldiselt pooldavalt vaid 37 protsenti soomlastest. Alates 2016. aastast on tuumaenergia populaarsus ainult kasvanud.

Eestis on tuumaenergia toetus umbes sama suur, kuid vastalisi palju rohkem kui teisel pool lahte. Kantar Emori mullu augustis läbi viidud küsitlus näitab, et eestlased enamasti toetavad Fermi Energia plaanitava väikereaktori rajamise kaalumist. «Jah» ja «pigem jah» vastanute osakaal kokku oli toona 69 protsenti, mis on tugevaim toetuse määr alates uuringute läbiviimise algusest 2019. aastal.