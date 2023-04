Tahad teenida 200 000 eurot aastas? Selleks on loodud üks ülinõutud töökoht

Jätusuutlikkuse juhti (chief sustainability officer) on Euroopas, iseäranis Saksamaal kuum kaup. Asi on selles, et äsja jõustus seal seadus, mis nõuab, et kõik vähemalt 3000 töötajaga firmad omale inimese palkaksid, kes vaataks kriitilise pilguga üle firma tarneahelad, et kuskil ei oleks inimõiguste rikkumist ega ebaeetilisi äripraktikaid, et kõik toimiks jätkusuutlikult, roheliselt ja sotsiaalselt. Järgmisel aastal tabab sama saatus ka kõiki ettevõtteid, kus on vähemalt 1000 töötajat, kirjutab Saksamaa majandusleht Handelsblatt.