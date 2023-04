Kui kodulaen poob: selgus laenumaksetega hätta jäänud eestlaste arv

Kuna Eesti Panga kodulaenustatistika kõige värskemad numbrid pärinevad veebruarikuust, siis ei pruugi suurenenud laenumaksete mõju veel nähtav olla. Eesti Panga andmetel on pilt hetkel ilus, kuid probleeme on siiski sadadel eestlastel.

Eesti Panga ökonomisti Gaili Grüningi sõnul oli veebruari lõpu seisuga viivislaenude maht endiselt väike. Üle 60 päeva tähtajaks tagasi maksmata eluasemelaenude osakaal püsis veebruaris 0,1 protsendi juures. See on laenude maht, mis on 60 päeva tasutama, jagatuna kõigi eluasemelaenude mahuga. Arvuliselt oli selliseid lepinguid, mis olid veebruari lõpus vähemalt 60 päeva viivises, ligikaudu 600.