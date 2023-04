Vastu suve langeb lõpuks ka kaugkütte hind

Kitt selgitas, et alates 2021. aasta energiakriisist on Utilitas pidanud pidevalt balansseerima kolmel sõlmpunktil: energia toimepidevus, taskukohasus ning keskkonnasõbralikkus. «Venemaa täiemahulise sõja puhkedes Ukrainas suudeti tänu kodumaisele taastuvkütusele, heitsoojusele ning fossiilse maagaasi asendamisele tagada toimepidevus,» sõnas ta. Kitt lisas, et just tänu suure kaugküttesüsteemi paindlikkusele suutis Utilitas läbi 2022. aasta maagaasi hüppelise hinnatõusuga toime tulla ilma, et Tallinna ja Maardu piirkonna hinnad oleks pidanud selle erakordse tõusuga kaasa minema.