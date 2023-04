Kinnisvaraettevõtjad: ootamatul maksutõusul on negatiivsed tagajärjed

10. aprillil sõlmitud koalitsioonilepingus on koalitsioonipartnerid ette näinud käibemaksu tõstmist 2 protsendi võrra 2024. aastal. «Juhime tähelepanu, et maksumuudatust ei tohiks käesoleval juhul rakendada kiirustades. Meie hinnangul on praegune ajatelg sedavõrd olulise maksumuudatuse tegemiseks liiga ootamatu ning olulisi negatiivseid tagajärgi tekitav. Tuleb arvestada, et paljud ettevõtted ja inimesed ei ole veel taastunud ligi kolm aastat kestnud erinevatest kriisidest, mille tekkimine ja mõjude ulatus on olnud väljaspool nende mõjusfääri,» märgivad EKFLi tegevjuht Tõnis Rüütel ja EEELi tegevjuht Indrek Peterson pöördumises.