LUGEJA KÜSIB ⟩ Kas töölähetusse sõit läheb tööaja sisse?

Vastab tööinspektsiooni nõustamisjurist Ene Olle:

Tööandja ja töötaja lepivad töölepingus kokku töö tegemise kohas (näiteks Eesti Vabariik või Tallinna linn. See on kirjas töölepingus – toim.) Kui töötaja saadetakse tööd tegema väljapoole kokkulepitud töö tegemise kohta, siis on see töölähetus.

Töötajal on õigus nõuda töölähetusega kaasnevate kulude hüvitamist. Välislähetuse korral on töötajal õigus nõuda lisaks välislähetuse päevaraha.

Töölepingu seadus ütleb, et lähetus on aeg, mil töötaja täidab tööülesandeid väljaspool tavapärast töö tegemise kohta. Seadus ei sätesta, et lähetuskohta sõidu ja sealt tuleku aega tuleks käsitleda töötaja tööajana või kuidas seda tasustada.

Lähetuses käimine ei tohi vähendada töölepingus kokkulepitud töötasu.

Kui sõitmine toimub kokkulepitud tööajal, võib eeldada, et see on tööandja korralduse täitmine ja kokkulepitud töötasu tuleb maksta. Ehk siis lähetuses käimine ei tohi vähendada töölepingus kokkulepitud töötasu.

Töölepingus kokkulepitud töötasu tuleb igal juhul töötajale välja maksta, isegi, kui ta sellel konkreetsel tööpäeval teeb tööd vaid ühe tunni, koolituse kestus, ja ülejäänud aeg tööpäevast kulub sõitmiseks teise linna ja tagasi. Samas ei pea tööandja maksma aja eest, mis kulub teise linna ja tagasi sõitmisele väljaspool töötaja tööaega.