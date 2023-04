ITL valis uueks presidendiks Ats Albre

«Info ja side sektor on tänaseks jõudnud 10 protsendini SKP-st ehk on üheks suurimaks kasvumootoriks riigis. Meil on potentsiaali seda rohkem kui kahekordistada, kuid selle eelduseks on, et me võtame selge ambitsiooni olla rahvusvaheliselt eestvedaja ja liidri rollis. Me soovime, et ka kümne aasta pärast on Eesti juhtiv e-riik maailmas, mis tagab tõhusaima riigikorralduse ning toetab ettevõtete eksporti. Me töötame ITL-is selle nimel, et hoida ettevõtlust soosivat ärikeskkonda, toetada innovatsiooni ja tagada talendid seda kõike looma,» märkis ta.