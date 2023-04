BuzzFeed sulgeb uudistetoimetuse

«Oleme otsustanud, et ettevõte ei saa enam jätkata BuzzFeed Newsi rahastamist iseseisva organisatsioonina,» ütles Peretti.

«Kõigi nende takistustega korraga tegelemine on osa sellest, miks me peame tegema raskeid otsuseid, kaotades rohkem töökohti ja vähendades kulutusi,» sõnas ta.

«Edasi liikudes on meil HuffPosti näol üks uudisbränd, mis on kasumlik ja millel on lojaalne lugejaskond,» kirjutas Peretti.