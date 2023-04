AK ⟩ Putini liberaalsed tehnokraadid, kes päästsid Venemaa majanduse halvimast

Nabiullina on tuntud selle poolest, et ta on edastanud avalikkusele oma sõnumeid aksessuaaride, eriti prosside abil, mitte sõnadega. Kui puhkes koroonapandeemia ja valitsus nõudis 2020. aasta mais inimeste kojujäämist, kandis ta majakujulist prossi. Kuu aega hiljem, kui keskpank alandas baasintressi, kandis ta tuvikujulist prossi. (Tuvi sümboliseerib keskpankade lõtva rahapoliitikat, vastandina range rahapoliitika märgile, milleks on pistrik.) «Mul on midagi iga sümboli jaoks, aga ma ei hakka selgitama,» ütles ta Venemaa televisioonile mõned aastad tagasi. Nii polnudki väga raske tõlgendada Nabiullina riietust esmaspäeval kohe pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse.