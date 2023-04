Kui Coop Pank on lihtsalt pank, siis LHV Grupp, nagu nimigi ütleb, on pangandusgrupp, mille tegevusalad on lisaks pangandusele ja investeerimispangandusele ka varahaldus ja kindlustus. LHV varahaldusüksus teenis esimeses kvartalis väikese kasumi, kindlustus aga pool miljonit eurot kahjumit.