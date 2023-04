Intervjuu ⟩ Eesti Energia juht Andrus Durejko: tuumajaam ei mahu Eestisse

Teie leping on kolmeks aastaks. Mis on see üks asi, mille te tahate ära teha?

Akusalvestus taastuvenergiale, elektrivõrgu kulude optimeerimiseks. Akude suurus on praegu arvutamisel, Leedu tegi 200 MW salvesteid elektrivõrgu jaoks.

Teine asi on roheinvesteeringute tempo ja kolmas tarbimise juhtimise lahenduste arendamine. Kolm aastat on lühike aeg, kui pean sel ajal rohkem tegelema ettevõtte restruktureerimisega, jääb fookus nendele asjadele väiksemaks.

Praegu, intervjuud tehes, maksab elekter börsil 33 eurot ja 13 senti. Selline hinnatase oli enne elektrituru avamist. Mis on teie elektrihinna prognoos lähemaks aastaks?

Kui teaks täpselt! Sõda ei ole läbi, energiakriis ei ole möödas. Praegu on elektri hind soodsam tänu roheenergiale. See on suund, kuhu Eesti Energia kontsern investeerib. Ma siiski arvan, et sügisel tõuseb elektri hind taas kõrgele.

Kui kõrgele?