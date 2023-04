Ungari keelab ajutiselt mee ja liha impordi Ukrainast

«Viimaste nädalate ja kuude jooksul oleme näinud, et see õõnestab Ungari põllumajandusturgu. Oleme alati valmis Ukrainat aitama, kuid peame mõistma, et solidaarsus ei tohiks laostada Ungari põllumehi, Ungari majandust ja eriti Ungari põllumajandust,» ütles pressikonverentsil Ungari peaministri büroo juhataja Gergely Gulyás.