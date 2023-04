Circle K: nädala jooksul mõjutas nafta hinda võimalik intressitõus

Peamiste maailmaturu toornafta hinda tõstvate teguritena toob Sassi aga välja globaalse majanduskasvu prognoosi ning USA laovarude languse. «Laovarude täitmiseks on aga ilmselt paika pandud sobivaim hinnavahemik,» tõdes Sassi pressiteates, toetudes eelmisel nädalal US Energy Departmenti teatele taastäita strateegilisi laovarusid aasta teises pooles, juhul kui turutingimused on selleks soodsad. Analüütikud prognoosivad tema sõnul, et soodsaks tingimuseks loetakse tänasest ligi 10 dollari võrra madalamat toornafta hinda.

«Viimase Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) prognoosi järgi on maailmamajanduse kasvuootus 2023. aastaks 2,2 protsenti ning selle põhilisteks veduriteks on Hiina ja India,» märkis Sassi teisest hinda kergitavast tegurist rääkides ning selgitas, et maailmaturu toornafta hind on suuresti mõjutatud Hiinas toimuvast, kuna Hiina on maailmas teine naftatoodete tarbija. «Hiina statistikabüroo andmetel kasvas Hiina majandus selle aasta esimesel kvartalil 4,5 protsenti, mis ületas turgude ootusi,» täpsustas ta.